Come ben sappiamo non esistono solo le buone prestazioni. Ogni giornata ci regala gioie ma anche tanti dolori e scelte che non rifaremmo. La speranza è quella di evitare di mettere nella nostra fantasquadra le gravi insufficienze e le prestazioni da dimenticare. Se trovate in questa gallery qualche vostro giocatore, le cose non devono esservi andate troppo bene. Ecco la Flop 11 del turno appena trascorso