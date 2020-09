10/10

PEDRO (Roma) - SCONSIGLIATO - Una grossa chance contro il Verona. Per il resto un paio di conclusioni dalla distanza a basso coefficiente di realizzazione. Il romanista potrà essere un'arma importante ma trovare subito la Juventus non è il miglior modo per ambientarsi gradualmente. Tanti top stranieri arrivati da noi hanno inizialmente faticato un po'. Ci sarà tempo per rifarsi ma contro la Juve lo spagnolo potrebbe non essere decisivo