Chi sono stati i giocatori che, dopo le prime 7 giornate di campionato, sono stati i più decisivi in ottica fantacalcio? Considerando i classici +3 per un gol e +1 per un assist, abbiamo stilato (con i dati di Transfermarkt) la classifica di coloro che hanno generato più bonus. Ecco la graduatoria completa con i calciatori andati in doppia cifra

CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE