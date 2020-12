7/10

PAULO DYBALA (Juventus) – SCONSIGLIATO – Questo è un rischio di giornata: non tanto per il trend di Dybala, quanto per…il trend. Spieghiamoci meglio: la ‘Joya’ bianconera in 270 minuti ha tirato in media 2 volte ogni 90 minuti centrando la porta pochissimo (0,67 di dato x90). Ora, con questi numeri avreste voglia di schierarlo al fanta? C’è però da considerare che uno come lui può invertire il trend in una singola gara. Quindi trend negativo ma invertibile…per questo lo bolliamo come ‘rischio sconsigliato’