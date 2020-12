4/10

SAMU CASTILLEJO (MIlan) - CONSIGLIATO - A parte la prima di campionato contro il Crotone, il Genoa in casa ha sempre perso concedendo 12 gol in 5 partite. Anche a livello di tiri in porta concessi, i rossoblu non sono al top visto che siamo già a quota 61 dopo 11 giornate. Media non invidiabile