LORENZO INSIGNE (Napoli) - CONSIGLIATO - Lo studio di oggi prevede di pendere in considerazione tutti i tiri tentati da un giocatore. Ci sono quelli che vanno in porta, quelli che escono ma anche quelli che vengono respinti da un difensore (o un compagno). Spesso si legge 5 tiri fatti, 2 tiri in porta (quindi 3 fuori). Il discorso è che un giocatore di solito tenta più tiri ma le statistiche non contano quelli che non sono 'arrivati'. Insigne è il Re dei tiri per quelli che hanno giocato almeno 90' nel 2021. Ne scocca 6,5 ogni 90 minuti



