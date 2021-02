Erede della famiglia Louis-Dreyfus, Kyril è il più giovane proprietario di un club inglese. L'obiettivo è riportare il Sunderland in Premier League. Figlio d'arte, il padre Robert negli anni '90 riportò il Marsiglia in Ligue 1 e permise alla società di arrivare in finale di Coppa UEFA e di vincere un titolo nazionale

Nato nel 1998, il nuovo proprietario del Sunderland è l' erede della famiglia Louis-Dreyfus , il cui patrimonio è stimato da Forbes in 5 miliardi di dollari . Di 26 miliardi, addirittura, il patrimonio stimato della società, che nel corso degli anni ha operato in diversi ambiti, dal brand Adidas alla multinazionale Saatchi & Saatchi, una tra le agenzie pubblicitarie più importanti al mondo. Il sogno di Kyril è quello di ripercorrere le orme del padre Robert Louis-Dreyfus, scomparso a causa della leucemia nel 2009 e protagonista alla guida del Marsiglia negli anni '90 , quando acquisì il club dopo lo scandalo calcio scommesse e la conseguente retrocessione in Ligue 2. Louis-Dreyfus senior riportò l'OM nel massimo campionato e permise alla squadra non solo di arrivare in finale di Coppa UEFA nel 2000 , ma anche di vincere il titolo francese nella stagione 2009/10 , poco dopo la sua morte. Negli ultimi anni il nuovo proprietario del Sunderland ha potuto fare esperienza con il management sportivo osservando sempre il Marsiglia, club del quale la madre Margarita Louis-Dreyfus - imprenditrice russa naturalizzata svizzera - ha mantenuto il 5% delle quote dopo la cessione del pacchetto di maggioranza nel 2016.

"Inizia un nuovo capitolo di storia". Obiettivo Premier

Dopo l'ufficialità dell'acquisizione delle quote di maggioranza, Kyril Louis-Dreyfus ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo proprietario del Sunderland: "Sono orgoglioso di diventare il custode di questa storica società - ha detto entusiasta - e sono consapevole delle grandi responsabilità che avrò da questo momento. Oggi inizia un nuovo entusiasmante capitolo nella storia del Sunderland". I Black Cats, che in 142 anni di storia hanno conquistato 6 titoli di Premier League (l'ultimo nel 1936) e 2 edizioni della FA Cup (la più recente nel 1973), attualmente si trovano al settimo posto in League One, in lotta per la promozione in Championship, la seconda serie inglese. L'obiettivo della nuova società, dopo aver risanato i conti, è tornare in Premier il prima possibile per poi magari investire sul mercato e tornare ai vertici. I tifosi possono ben sperare.