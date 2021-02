10/12

OLEG SALENKO, voto 10 in Russia-Camerun 6-1 (1994) - Usa 1994. Nessuno ha mai segnato cinque gol in una sola partita dei Mondiali, ci riuscì l'ex anche di Valencia e Rangers negli anni Novanta. Accadde nella terza partita del girone, con le due nazionali già eliminate, ma Salenko (in foto con Roger Milla) riuscì comunque a staccare il suo "biglietto per la storia", come scritto dall'Équipe.