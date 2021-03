1/10 ©Ansa

FRANCESCO ACERBI (Lazio) - SCONSIGLIATO - Partiamo per una volta da quelli da non schierare. Lazio-Torino non si giocherà ma ufficialmente non è stata rinviata. Per qualcuno è una ghiotta occasione per un bel 6 politico di un difensore. Ricordiamo che su Superscudetto non c'è il 6 politico ma il punteggio (in caso di gara non disputata) sarà dato dalla media di TUTTI quelli che in quel ruolo hanno preso voto



Niente rinvio, Lazio-Torino sarà un Juve-Napoli bis