Chi è stato l'attaccante capace di segnare più gol nel XXI secolo? Risponde la classifica stilata dal portale Transfermarkt. Per compilarla, sono stati considerati i giocatori in gol con squadre all'interno dei top 10 campionati del ranking europeo, in tutte le competizioni (nazionale compresa). Tra di loro tantissimi centravanti, ma anche ali d'attacco e mezze punte. Quattro gli italiani nella top 50, diciotto quelli legati alla Serie A. In vetta il solito duello Messi-CR7

I CENTROCAMPISTI CON PIÙ GOL DAL 2000