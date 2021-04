5/10

VALENTIN MIHAILA (Parma) - CONSIGLIATO - Lui e Man sono una delle note liete di questa parte di stagione. Forse in pochi hanno puntato sui ragazzi del Parma ma ad esempio Mihaila ha già due reti al suo attivo e in 600 minuti di serie A ha centrato lo specchio 9 volte. Tradotto: un tiro in porta ogni 66 minuti