OLIVIER GIROUD (Milan, attaccante) - Rischioso sì ma con possibilità di ottimi dividendi. Non è un 'must have' al fanta ma attenzione alle sue possibilità: non è detto che Ibra regga fisicamente per tutto il campionato, in più Pioli sta provando anche sistemi che prevedano il contemporaneo impiego dello svedese e di Giroud. Insomma, anche se l'età non è dalla sua, il francese rischia di essere un buon colpo a prezzo non folle