3/10

LUIS MURIEL (Atalanta) - CONSIGLIATO - L'assenza di Zapata gioca a totale favore del 9 colombiano che non è in ballottaggio e non è a rischio minutaggio. In più Muriel è il capocannoniere della prima giornata tra i giocatori in attività. Difficile pensare di non metterlo in campo anche se a livello difensivo Juric riesce a imbrigliare tante superpotenze





Fantacalcio, chi segna di più alla prima giornata?