4/10

FEDERICO BONAZZOLI (Salernitana) - CONSIGLIATO - Saprà ripetersi? Dopo la rete nella prima giornata in tanti si chiedono se contro la Roma valga la pena schierarlo. Noi diciamo 'pollice su'. La difesa di Mourinho qualcosa, per ora, concede quasi sempre e i giallorossi sono tra le squadre sempre in campo in questo inizio di stagione. In più lo scorso anno Mancini e soci avevano fatto registrare il non esaltante dato di 135 tiri in porta concessi da dentro l'area di rigore