5/11

DEJAN KULUSEVSKI (Juventus) - Ovviamente tra coloro che hanno deluso nei primi 180 minuti c'è più di un bianconero. Lo scorso anno la spesa per Kulusevski non ha ripagato in termini di bonus. Quest'anno qualcuno sarà andato al risparmio ma per ora i risultati latitano ancora. Due presenze, un giallo e zero sufficienze in pagella