7/10

DIMITRIOS NIKOLAOU (Spezia) - SCONSIGLIATO - Parliamo di un titolare praticamente fisso dello Spezia e quindi di un giocatore utile a livello fanta, soprattutto se siete a corto di difensori di prima fascia. Fatta eccezione per lo squalificato Bastoni, gli altri giocatori del pacchetto arretrato di Thiago Motta non sono quasi mai pericolosi in area avversaria. La linea a tre ligure infatti conta zero tiri in porta sin qui in stagione