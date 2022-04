Chi schierare e chi lasciare in panca? I consigli

Tante sfide delicate in questo turno che ci può dire tanto sia in alto che in basso. Le scelte dei fantallenatori non sono mai facili e oggi forse sono ancora più complicate. Vediamo i 10 nomi di giornata partendo dai dati relativi alle chiare occasioni da gol concesse nell'ultimo periodo dalla protagoniste di Serie A



LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 34^ GIORNATA