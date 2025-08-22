Fiorentina di Pioli, probabile formazione e consigli fantacalcio: quali giocatori prendereFantacalcio
Introduzione
Le nostre analisi fantacalcistiche non si limitano ai ruoli in generale tra giocatori da prendere, scommesse e gente (magari) da evitare. Cerchiamo di scendere di più nello specifico passando in rassegna le rose delle Big del nostro campionato. Tutte hanno spunti interessanti dal punto di vista fanta. Tra nuovi arrivi, in campo e in panchina, molto potrebbe cambiare da una stagione all’altra.
E' il turno della Fiorentina di Pioli che è recentemente scesa in campo per le qualificazioni di Conference League. Per ogni squadra oggetto di analisi e approfondimenti, faremo un recap di mercato, tra entrate e uscite, analizzeremo la probabile formazione e ovviamente daremo qualche dritta (si spera) per la vostra asta in vista della stagione che sta per iniziare
Quello che devi sapere
Mercato in entrata
Dal punto di vista fantacalcistico interessano esclusivamente le trattative che hanno portato nuovi giocatori in rosa. Ecco quindi quel che hanno combinato i nerazzurri in questa sessione di mercato.
NOTA BENE: gli acquisti della stagione 25-26 sono aggiornati al 21 agosto 2025 (così come i consigliati e sconsigliati)
- Viti (dif)
- Fazzini (cen)
- Dzeko (att)
- Fagioli (cen)
- Gosens (dif)
- Gudmundsson (cen)
- Fortini (dif)
- Kouamè (att)
- Bianco (cen)
- Amatucci (cen)
- Brekalo (att)
- Infantino (cen)
- Ikonè (att)
- Barak (cen)
- Sabiri (cen)
- Kospo (dif)
- Lezzerini (por)
- Sohm (cen)
Probabile formazione
Dopo le dimissioni di Palladino ecco Stefano Pioli che torna sulla panchina viola a distanza di sei anni. Il mercato ha portato a un rafforzamento mirato e non certo a uno "sconvolgimento" della rosa. A livello fantacalcio c'è tanto da dire soprattutto per un cambio ruolo piuttosto interessante.
Pioli prosegue sulla linea della difesa a tre anche se la rosa, così come fece Palladino, permette di passare a 4 dietro senza grossi problemi. Ovviamente gli esterni hanno un appeal particolare per i fantallenatori ma non ci di deve limitare solo a quello
Probabile formazione Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Fazzini; Kean
Portiere e difesa
Nella passata stagione De Gea ha chiuso con 36 gol subiti in 34 gare. Fiorentina che ha limitato non poco le goleade subite e che ha messo a referto 12 clean sheet. Quel che potrebbe cambiare subito in meglio è il numero di punti e di gol presi contro le squadre di bassa classifica. Monza Venezia ed Empoli, in 6 incroci con la Fiorentina, hanno sommato una sola sconfitta.
A livello di esterni si cade sempre in piedi. A volte va a gusti, a volta a intuito ma sia Dodò che Gosens sono prime scelte. Nel terzetto là dietro occhio al possibile dualismo tra Pongracic e Pablo Marì. L'ex Monza aveva trovato molto spazio mentre l'ex Lecce ha sempre la notifica sui possibili acciacchi. Da non dimenticare il possibile jolly: Mattia Viti
Centrocampo
E veniamo al capitolo Gudmundsson: l'islandese è passato da attaccante a centrocampista e il suo nome è finito in cima alle liste dei desideri di molti fantallenatori. Come abbiamo avuto modo di sottolineare nei vari approfondimenti fanta legati ai centrocampisti, l'interesse dei manager nei confronti di questa tipologia di giocatori è aumentato non poco a scapito degli attaccanti
Ovvio che si possa pagare di più però uno come lui va necessariamente preso in seria considerazione. Chi ha tenuto d'occhio Sohm al Parma sa bene che si può inserire e che ha un buon tiro dalla distanza. Un altro nome da potenziale cerchietto è Fazzini che forse ha perso un po' di interesse visto che qualcuno pensava a qualcosa in più rispetto ai 4 gol della scorsa stagione. L'azzurro può migliorare sotto la guida di Pioli ma non esagerate con le aspettative
Attacco
Tre nomi, tre diverse storie fantacalcistiche: Kean, in virtù di quanto fatto l'anno scorso, ha aumentato non poco il proprio prezzo medio d'acquisto. Resta ovviamente un top ma potrebbe leggermente calare quanto a bonus totali. D'altronde non è mai facile ripetere numeri così importanti.
Dzeko va condiserato al momento come terzo o quarto slot. Chiaro che l'augurio è che faccia bene ma alzare l'asticella dei fantamilioni può essere estremamente rischioso. Tra gare da titolare e da subentrato dovrebbe arrivare almeno a una ventina di gettoni ma i +1 potrebbero essere maggiri dei +3
A Firenze è sbarcato anche Roberto Piccoli che, per caratteristiche fisiche, va visto come colui che farà staffetta proprio con Dzeko. L'idea di fondo dei Viola è quella di vedere se l'ex Cagliari avrà subito un buon impatto. In caso contrario ci sarà l'esperienza di Dzeko. Anche in questo caso diciamo che è rischioso aumentare il prezzo di Piccoli anche se...