Nella passata stagione De Gea ha chiuso con 36 gol subiti in 34 gare. Fiorentina che ha limitato non poco le goleade subite e che ha messo a referto 12 clean sheet. Quel che potrebbe cambiare subito in meglio è il numero di punti e di gol presi contro le squadre di bassa classifica. Monza Venezia ed Empoli, in 6 incroci con la Fiorentina, hanno sommato una sola sconfitta.



A livello di esterni si cade sempre in piedi. A volte va a gusti, a volta a intuito ma sia Dodò che Gosens sono prime scelte. Nel terzetto là dietro occhio al possibile dualismo tra Pongracic e Pablo Marì. L'ex Monza aveva trovato molto spazio mentre l'ex Lecce ha sempre la notifica sui possibili acciacchi. Da non dimenticare il possibile jolly: Mattia Viti