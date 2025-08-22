Introduzione
Le nostre analisi fantacalcistiche non si limitano ai ruoli in generale tra giocatori da prendere, scommesse e gente (magari) da evitare. Cerchiamo di scendere di più nello specifico passando in rassegna le rose delle Big del nostro campionato. Tutte hanno spunti interessanti dal punto di vista fanta. Le cose, da un anno all'altro possono cambiare in maniera decisamente importante
Oggi tocca alla Lazio "tale e quale" visto il blocco del mercato. Per ogni squadra oggetto di analisi e approfondimenti, analizzeremo la probabile formazione e ovviamente daremo qualche dritta (si spera) per la vostra asta in vista della stagione che sta per iniziare
LA JUVENTUS DI TUDOR: GUIDA AL FANTACALCIO
IL NAPOLI DI CONTE: GUIDA AL FANTACALCIO
LA ROMA DI GASPERINI: GUIDA AL FANTACALCIO
L'ATALANTA DI JURIC: GUIDA AL FANTACALCIO
IL MILAN DI ALLEGRI: GUIDA AL FANTACALCIO
Quello che devi sapere
Probabile formazione
Rispetto alle altre schede di analisi fantacalcistica, la Lazio non ha la voce relativa al mercato in entrata per i noti motivi di blocco. Ci sono stati però due rientri da squadre di Serie A ovvero quelli di Cataldi e Cancellieri. A Roma è tornato Maurizio Sarri e con lui un 4-3-3 a trazione offensiva.
Come spesso accade di questi tempi però ci sono discorsi da fare sulla titolarità di lungo periodo perchè, soprattutto in attacco, le cose potrebbero cambiare e/o evolversi quindi non diamo nulla per scontato. Dopo 8 stagioni di fila, i biancocelesti non parteciperanno alle competizioni europee e questo potrebbe ovviamente influire sulle rotazioni dell'XI titolare che dovrebbero, sulla carta, ridursi rispetto a una stagione "piena" di impegni
Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni
Portiere e difesa
La storia biancoceleste di Maurizio Sarri ha avuto, in campionato i seguenti dati sui clean sheet messi a referto
- Stagione 2021-2022: 9 clean sheet
- Stagione 2022-2023: 21 clean sheet
- Stagione 2021-2022: 9 clean sheet (in 28 gare)
Numeri alla mano possiamo pensare a una sorta di via di mezzo tra i due dati. Dfficile attenderci tantissime gare senza prendere gol ma è altrettanto complicato credere a un "fallimento fantacalcistico" difensivo. Provedel va "coperto" con un altro portiere nella nostra fanta-rosa. Possiamo sfruttare ovviamente la griglia portieri per scegliere al meglio.
Due nomi interessanti tra i centrali sono Gila e la possibile sorpresa Provstgaard. Il danese però va "accoppiato" proprio per il discorso fatto sul (mancato?) turnover. Su Nuno Tavares l'eccitazione è scesa sia per numeri che per condizione ma l'esterno può certamente essere un'arma importante e sfiorare la doppia cifra quanto ad assist, a patto di star bene fisicamente
Centrocampo
Lo abbiamo citato più volte nei pezzi fantacalcio riguardanti quei giocatori da non lasciarsi scappare quindi non aggiungiamo altro su Zaccagni. Chiedete un mutuo o un pagamento rateale ma lottate per averlo. Isaksen quest'anno è listato come centrocampista e fa gola ma occhio a non pagarlo una fortuna
Capitolo centrocampisti centrali: Rovella e Guendouzi saranno dei sempre presenti. Sul primo occhio ai gialli ma badate bene che lo scorso anno Rovella ha aumentato la propria pericolosità offensiva. Un possibile colpo? Belahyane potrebbe entrare (con voto) varie volte e perché no provare anche ad ambire a una maglia da titolare. A Sarri un giocatore come lui non dispiace ma non aspettatevi bonus a profusione
Attacco
Partiamo per una volta dal giocatore con meno "valore" fantacalcistico, stando alle quotazioni di fantacalcio.it ovvero Cancellieri. Come detto, in attacco le cose potrebbero evolversi in maniera "inaspettata" il che vuol dire tutto e il contrario di tutto. Cancellieri ad esempio può essere una meteora o un pezzo pregiato. Non è semplice stabilirlo ma un pensierino sull'ex Parma va fatto. Giusto per capire poi cosa farne durante il mercato invernale
Dia o Castellanos è il quesito dell'anno. Difficilmente Sarri proporrà un sistema che li preveda entrambi quindi andiamo a botta sicura sul "Taty". Infine tocca ovviamente parlare di Pedro: utilissimo per carità ma difficile pensare che possa replicare i numeri da subentrato dello scorso anno...