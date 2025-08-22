Lo abbiamo citato più volte nei pezzi fantacalcio riguardanti quei giocatori da non lasciarsi scappare quindi non aggiungiamo altro su Zaccagni. Chiedete un mutuo o un pagamento rateale ma lottate per averlo. Isaksen quest'anno è listato come centrocampista e fa gola ma occhio a non pagarlo una fortuna



Capitolo centrocampisti centrali: Rovella e Guendouzi saranno dei sempre presenti. Sul primo occhio ai gialli ma badate bene che lo scorso anno Rovella ha aumentato la propria pericolosità offensiva. Un possibile colpo? Belahyane potrebbe entrare (con voto) varie volte e perché no provare anche ad ambire a una maglia da titolare. A Sarri un giocatore come lui non dispiace ma non aspettatevi bonus a profusione