Pasticcio tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, in lotta per la quarta posizione nel finale del Gran Premio del Brasile. Per rispondere al sorpasso del monegasco, il pilota tedesco cerca il controsorpasso ma si sposta verso il compagno provocando la foratura dell'anteriore destra. Danni anche alla posteriore destra di Vettel che come il compagno si deve ritirare