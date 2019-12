Anche la gara di Bottas è stata molto positiva e, gli strateghi anglo-tedeschi, sono convinti che, se il DRS avesse funzionato nel primo terzo di gara, sarebbe arrivato agevolmente sul podio.

Perché il DRS non funzionava nella prima parte di gara?

Dal quarto al diciannovesimo giro della corsa, i piloti non hanno potuto utilizzare il DRS a causa di un problema tecnico che non permetteva alla direzione gara di controllare l’attivazione del dispositivo. Il direttore di gara Michael Masi ha reso noto alla fine della corsa che c’è stato un problema su un data server: "La piattaforma si è arrestata in modo anomalo. I tempi erano ancora operativi, ma il software è andato in crash e lo abbiamo disabilitato immediatamente. Il sistema non poteva essere riattivato finché non eravamo sicuri al 100% che lavorasse con i dati corretti disponibili. Quindi abbiamo eseguito vari controlli in collaborazione con il gruppo FIA e F1 per assicurarci che tutto funzionasse nella maniera giusta”.

Perché la Ferrari di Leclerc ha corsa sub judice?

I commissari di box, prima dell’inizio della gara, hanno rilevato una differenza sostanziale tra il quantitativo di benzina dichiarato dagli uomini Ferrari sulla vettura di Leclerc rispetto a quello effettivamente imbarcato. Questo ha violato la TD 14/19 che obbliga i team ad autocertificare la benzina immagazzinata nella macchina. Le squadre devono dichiarare la quantità di carburante imbarcata sulle monoposto, visto che i commissari tecnici della FIA pesano le macchine a fine GP e così possono sapere con precisione quanto carburante è stato consumato durante la gara.

Il collegio giudicante ha convocato gli uomini di Maranello al termine della corsa per permettere a Binotto e company di potersi difendere. Dopo una lunga discussione i commissari hanno deciso di infliggere alla Ferrari una multa di 50mila dollari.

Come è stata la gara della Ferrari?

La 'Rossa' ha raccolto il massimo risultato possibile. Nei primi 15 giri di gara hanno girato in modalità "full power" per cercare di restare agganciati ad Hamilton ma questo non è bastato. Troppo lenta la SF90 nel tratto finale per cercare di ottenere un risultato migliore. Nemmeno la strategia a doppia sosta sembra aver dato dei grossi benefici, visto che non sono nemmeno riusciti a conquistare il punto aggiuntivo del giro più veloce. Se osserviamo il passo gara possiamo notare che la SF90 non aveva il ritmo per lottare con Mercedes e Red Bull.