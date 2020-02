Nella giornata di mercoledì è stata presentata la macchina della casa austriaca per il 2020. Dopo i primi giri in pista Verstappen ha commentato la RB16 sui social: "Impressioni positive, importante che tutto sia pronto per i test". Una battuta anche da parte di Albon: "Sembra veloce..."

Giornata di presentazione per la Red Bull. La casa austriaca ha presentato via social la nuova monoposto, la RB16, con cui Max Verstappen e Alexander Albon affronteranno il Mondiale 2020, da seguire in esclusiva su Sky Sport F1. Sempre sui social del team, i due piloti hanno commentato le impressioni relative alla nuova Red Bull, provata per qualche giro in pista e con cui avranno modo di prendere ulteriormente confidenza nelle due sessioni di test, in programma tra il 19 e il 21 e tra il 26 e il 28 febbraio sul circuito di Montmelò (nei 6 giorni di test diretta dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 su Sky Sport F1).

Verstappen: "Lavoro importante in vista di Barcellona"

Al termine del 'filming day' sulla nuova macchina, Max Verstappen ha dato le prime impressioni sulla nuova macchina: "E' stata la prima volta sulla RB16 e sono state molto positive. È importante che l’auto sia pronta e che riusciamo controllare il corretto funzionamento di tutti i pezzi della macchina prima di partire per Barcellona". E ha lasciato il suo invito ai tifosi della Red Bull e della F1: "Ci vediamo in pista a Montmelò".