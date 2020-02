Dopo conferenza stampa in cui Allison ha risposto sul "volante mobile" della W1 che sta facendo tanto parlare, sul profilo Twitter del team è stata pubblicata una foto con il direttore tecnico e il presidente esecutivo Toto Wolff che guardano un monitor. Il messaggio postato è un chiaro, ironico e soddisfatto commento sulle discussioni in corso: "Noi leggiamo i commenti oggi..."

Se n'è parlato tanto e si continuerà a farlo nei prossimi giorni: il sistema DAS, il volante mobile apparso sulla Mercedes di Hamilton nei test a Barcellona, è oggetto di tante discussioni, dalle ipotesi sui vantaggi che può dare fino alla necessità di garantire la sicurezza del pilota. Su quest'ultimo punto la Federazione sta facendo delle valutazioni, mentre ha già dato l'ok in merito alla regolarità e sulla possibilità che il team campione del mondo possa impegarlo nel corso della stagione. Nel frattempo hanno parlato sia il direttore tecnico James Allison che il driver britannico, senza ovviamente rivelare granché su quella che comunque appare una rivoluzione per la F1. Successivamente sul profilo Twitter del team è tata pubblicata una foto con lo stesso Allison e il presidente esecutivo Toto Wolff che guardano un monitor. Il messaggio postato è un chiaro, ironico e soddisfatto commento sulle discussioni in corso: "Noi leggiamo i commenti oggi...".