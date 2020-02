Il team principal della Ferrari: "Serve prudenza, dobbiamo essere sicuri di muoverci correttamente. Alcuni di noi ritarderanno i voli per avere la sicurezza di aver preso tutte le precauzioni del caso. Nessun dramma in atto, si tratta di fare le cose in modo giusto. Per questo agiremo sentendo sempre FIA e F1, sanno che siamo un team cauto"

CLICCA PER LA DIRETTA DEI TEST DI BARCELLONA