2/11 ©Getty

Carlos Sainz jr., classe 1994, è figlio d'arte. Papà Carlos, infatti, ha in bacheca due Mondiali rally e tre Dakar. Carlos, che lo scorso anno ha infranto la barriera dei 100 GP corsi in carriera, ha cominciato in Toro Rosso, per poi sedersi sul sedile della Renault, prima del passaggio in McLaren. Proprio con gli inglesi ha centrato lo scorso anno il primo podio della carriera