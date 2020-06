Le Mans e non solo: maratona di motori su Sky

Cast stellare nella 24 Ore di Le Mans virtuale, in diretta sabato alle 14.30 su Sky Sport F1: da Leclerc ad Alonso, da Verstappen a Button, passando per Giovinazzi e Norris. Ma nel super weekend di gare virtuali su Sky c'è spazio anche per il GP del Canada di F1, che scatterà domenica alle 19. Senza dimenticare la MotoGP: domenica torna "Tecnodovi", lunedì "Wheels". Ecco il programma completo

Adrenalina e spettacolo garantiti questo weekend, su Sky, con un'autentica maratona di motori. Si comincia sabato su Sky Sport F1 (canale 207), con un appuntamento storico: dalle 14.30 prenderà il via l'edizione virtuale della leggendaria 24 Ore di Le Mans: in pista protagonisti della F1 attuale come Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly e Antonio Giovanazzi, oltre agli ex campioni del mondo Fernando Alonso e Jenson Button. Presenti anche i vincitori della Indy 500 Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud, le star di F2 Jack Aitken e Louis Deletraz e il campione della serie W Jamie Chadwick. Il racconto in diretta sarà affidato a Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, a cui si uniranno gli studi di approfondimento condotti da Federica Masolin, le incursioni live di Guido Meda e i collegamenti con Davide Valsecchi, Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero. Ma la giornata non finirà qui: alle 19 su Sky Sport 24 appuntamento con #CasaSkySport Speciale Race Anatomy F1.

F1, scatta il GP Canada virtuale

Gli appuntamenti virtuali proseguono domenica: in attesa della partenza del Mondiale 2020, prevista per il 5 luglio in Austria, domenica alle 19 su Sky Sport F1 (canale 207) si terrà l'ultimo virtual GP della stagione, che si disputerà sul tracciato virtuale del Canada, con la telecronaca della coppia Vanzini-Bobbi. Dopo i tre successi consecutivi nelle gare di Barcellona, Montecarlo e Baku, il pilota della Williams George Russell guida la classifica generale con 22 punti di vantaggio sul ferrarista Charles Leclerc. La gara sarà preceduta, alle 18, dalla ProExhibition, tappa dimostrativa in cui correranno i piloti professionisti della F1 Esports Series.

MotoGP, in arrivo Tecnodovi e Wheels

Dalla F1 alla MotoGP: su Sky Sport MotoGP (208), domenica alle 18 torna "Tecnodovi": i segreti del box Ducati svelati da Andrea Dovizioso, questa settimana in primo piano i freni. Lunedì 15 giugno, sempre alle 18, da non perdere il quarto appuntamento con "Wheels", condotto da Guido Meda: spazio a notizie e immagini sul mondo delle corse e della produzione. In questa puntata ci sarà la prova dell'Audi e-tron Sportback: Guido Meda e Mauro Sanchini scenderanno in pista a Misano con la Triumph 765 RS, la moto2 stradale per tutti.