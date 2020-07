A quasi quattro mesi dalla trasferta australiana, la Formula 1 è finalmente scesa in pista per la prima volta in questo 2020 per la sessione di prove libere che apre il GP d'Austria, gara inaugurale del Mondiale. Tra mascherine, distanziamento e novità tecniche, ecco gli scatti dello Spielberg. La diretta del GP d’Austria su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LA PRIMA GIORNATA DI LIBERE - GP AUSTRIA, IL PROGRAMMA SU SKY