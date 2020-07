Tutti si aspettavano lo show di Lewis Hamilton ma, ancora una volta, Valtteri Bottas è riuscito a battere il compagno di squadra sulla pista austriaca. Pensate che su questo tracciato, Lewis, non è mai stato in grado di battere Bottas in qualifica. Il dominio delle ex Frecce d’Argento è stato veramente piuttosto netto. Verstappen, unico a tenere il passo del team anglo-tedesco, ha rimediato un gap di oltre mezzo secondo che su un tracciato di poco più di un minuto è veramente notevole. Se la sorpresa delle prove libere era stata la Racing Point, quest’oggi, il vero protagonista è stato Lando Norris che è riuscito a portare la sua McLaren motorizzata Renault al quarto posto. Il giovane pilota inglese conferma di essere un ottimo qualificatore tanto da riuscire a staccare il futuro ferrarista, Sainz (ottavo), di oltre 3 decimi. Quinto posto per Albon che, con una Red Bull priva degli ultimi sviluppi aerodinamici, ha comunque ottenuto una buona posizione di partenza.

Le Racing Point

Sono riuscite a portare entrambe le vetture nella top 10 ma, non sono riuscite ad eguagliare le prestazioni viste nella giornata di ieri. Perez ha ottenuto il sesto tempo con Stroll nono. Per la Ferrari è stata una sessione di qualifica piuttosto negativa. Leclerc ha ottenuto solo il settimo tempo ad oltre 1 s dal poleman e Vettel non è si è nemmeno qualificato per il Q3. Un inizio di mondiale veramente in salita per il team di Maranello. Chiude la top 10 la Renault di Daniel Ricciardo.

Verstappen, gomma gialle per lottare con Mercedes

Red Bull ha capito fin dalla giornata di ieri che non aveva la velocità per lottare ad armi pari con le due Mercedes. Per giocarsi le sue chance di vittoria hanno deciso di diversificare la strategia rispetto a Mercedes qualificandosi in Q2 con la gomma media. Ricordiamo che, gli pneumatici utilizzati in Q2 vengono utilizzati anche nella prima parte di gara. Potrebbe essere una mossa veramente interessante anche perché, nella giornata di domani, è prevista una temperatura maggiore rispetto a quella di oggi e decisamente superiore a quella che abbiamo avuto durante le libere di venerdì. Caldo che potrebbe mettere in difficoltà gli pneumatici posteriori della Mercedes dando un grosso vantaggio alla RB16 di Max Verstappen. Il pilota olandese dovrà prestare parecchia attenzione in partenza e nei primi giri di gara quando potrebbe essere attaccato dai piloti con gomma rossa che nei primi giri sarà sicuramente più prestazionale rispetto alla gialla.