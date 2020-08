Il team principal della Ferrari respinge la parola "crisi" per definire il momento della Ferrari: "E' sbagliato. Siamo in mezzo alla tempesta ma dobbiamo guardare avanti e lavorare per il futuro. La responsabilità me la prendo io per primo". Poi un messaggio ai tifosi: "Capiamo e ci dispiace"

"Crisi? No, è sbagliato. Bruttissimo risultato, in una stagione molto difficile. Lo sapevamo con i test invernali, i Covid e i nuovi regolamenti. Dobbiamo avere tempi stretti, siamo in mezzo alla tempesta ma dobbiamo guardare avanti e lavorare per il futuro". Mattia Binotto commenta così la gara in Belgio, con una Ferrari lontana dalle prime posizioni e sempre in difficoltà.

Un messaggio ai tifosi

"Risultato deludente, siamo in difficoltà su questa pista. Inutile nasconderci, ci manca velocità ed efficienza aerodinamica. Ai tifosi dico che li capiamo e ci dispiace. Quello che succede è una macchina che ha perso potenza rispetto al 2019 come tutti, in parte coprivamo i limiti con un motore superiore. Dobbiamo migliorare in quello".