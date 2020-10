Carlos Sainz Jr. e Lando Norris sono in pista al Nurburgring con due caschi speciali, disegnati per celebrare il World Mental Health Day. I due caschi saranno poi messi all'asta e il ricavato sarà devoluto a un'associazione che aiuta i più bisognosi, duramente colpiti dalla pandemia Covid-19. Riferimenti anche sulle livree della MCL35 per tutto il weekend. Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

