Sebastian Vettel usa l'ironia per commentare il 14° tempo nelle qualifiche di Imola: "Recuperare posizioni? Se tutti si ritirano... Siamo rimasti bloccati, non facciamo la differenza. Qui superare è difficile, ma dovremo gestire bene le gomme". Domenica il GP dell'Emilia Romagna alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP IMOLA, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE