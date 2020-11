Laurent Mekies, Direttore Sportivo della Ferrari, parla in vista del GP del Bahrain: "E' stata una stagione difficile, ma questo ci ha reso più forti. Vogliamo finire bene questo campionato, sarà importante ogni dettaglio". Sui giovani: "Schumacher, Ilott e Shwartzman possono ben figurare in Formula 1". Il GP del Bahrain in diretta su Sky Sport F1 IL GP DI SAKHIR SU SKY: GUIDA TV

Per la prima volta nella storia della Formula 1, il campionato si chiuderà con tre gare consecutive. Assegnati i titoli iridati, c’è ancora lotta apertissima per il terzo posto nella classifica Costruttori, con quattro squadre racchiuse in 24 punti. Con i 27 raccolti in Turchia, la Ferrari ha accorciato le distanze dalla terza posizione ma rimane ancora in sesta. L'obiettivo è quello di portare la Rossa alle spalle di Mercedes e Red Bull, ma anche di centrare il quarto posto nel piloti con Charles Leclerc.

Mekies: "Prolungare il trend delle ultime gare" leggi anche Leclerc: "Proseguire trend positivo ultime gare" "Sarà la fine anomala di una stagione assolutamente anomala e, per noi, molto difficile. L’obiettivo è prolungare il trend evidenziato nelle ultime cinque gare, che ci ha visto recuperare un po’ di terreno in termini di competitività rispetto soprattutto a quelli che quest’anno sono i nostri avversari diretti - ha spiegato il Direttore Sportivo Laurent Mekies, che nell'ultima trasferta di Istanbul ha fatto le veci di Mattia Binotto, rimasto a Maranello per seguire lo sviluppo della vettura del prossimo anno -. Dobbiamo fare il massimo per mettere tutti nella miglior condizione di lavoro possibile, considerato il gravoso impegno sostenuto finora, con 14 gare disputate in quattro mesi. Credo che a Sakhir ancor più del solito sarà fondamentale il lavoro fatto da remoto a Maranello nel supportare i colleghi in pista: ogni singolo dettaglio che può aiutare a migliorare la prestazione sarà importante, sia per finire bene questo campionato sia per affinare e rendere più efficienti le nostre metodologie di lavoro per l’anno prossimo”.

"Questa stagione ci ha reso più forti" leggi anche Seb: "Resistenza aerodinamica nostro punto debole" "Non si può negare che sia stata davvero dura - ha detto Mekies -. La situazione creata dalla pandemia e il livello deficitario della nostra performance all’inizio hanno pesato tantissimo. Peraltro, credo che tutto quello che abbiamo attraversato ci abbia reso più forti: non abbiamo perso la bussola, non abbiamo mai mollato la presa e la voglia di migliorare e di reagire".