La Ferrari si avvicina al penultimo appuntamento del Mondiale 2020, sempre a Sakhir, ma su una configurazione più veloce del circuito. Leclerc: "Le differenze saranno minime, ogni millesimo farà la differenza". Vettel: "Attenzione al traffico, che renderà caotiche le sessioni. Mi aspetto grandi sorprese in questa gara".

A una sola settimana dal Gran Premio del Bahrain, il Mondiale rimane a Sakhir, dove andrà in scena il penultimo appuntamento del Campionato, che si svolgerà sulla configurazione Outer Track del Bahrain International Circuit. La Ferrari arriva dalla gara piuttosto deludente di domenica scorsa, in cui ha raccolto un solo punto con il decimo posto di Charles Leclerc.

Leclerc: "Curioso di vedere il traffico in qualifica e gara" "In questa stagione così particolare non è la prima volta che ci troviamo a gareggiare per due weekend di fila nella stessa località. Questa è invece la prima in assoluto nella quale da una corsa all'altra la configurazione del circuito viene modificata. In passato ne è stata usata una più lunga; questo weekend, al contrario, ci troveremo a gareggiare invece su un layout super veloce e breve, con appena undici curve. Credo che su un tracciato del genere le differenze da una vettura all'altra, specie a centro gruppo, saranno minime e ogni millesimo potrà fare la differenza. Da percorrere ci sono 87 giri, un numero inusuale considerate le piste sulle quali gareggiamo di solito, e sono curioso di vedere come saranno certe fasi a livello di traffico, specie in qualifica e gara".

Vettel: "Questa corsa potrà regalare sorprese" "Sulle monoposto adotteremo un set-up aerodinamico a basso carico per cercare di andare incontro alle caratteristiche di questo nuovo tracciato anche si tratterà di un esercizio così semplice, specie considerando che avremo la stessa selezione di gomme della settimana scorsa. Se molte delle curve ci saranno comunque familiari, con un giro così corto dovremo confrontarci con problematiche qui solitamente non comuni, come il traffico che renderà più caotiche le sessioni. La qualifica sarà vissuta sul filo dei millesimi e credo che questa corsa potrebbe regalare più di una sorpresa".