1/16 Instagram @mickschumacher

"È stato un giorno speciale per me: emozionante, pieno e senza dubbio memorabile". Mick Schumacher ha affidato (anche) ai social la gioia per il passaggio in F1 alla guida della Haas, già testata per il 'seat fitting' in Bahrain, dove nel weekend tenterà l'assalto al Mondiale di Formula 2. Per il debutto sulla VF-20 della scuderia americana bisognerà pazientare fino all'11 dicembre, quando il 21enne pilota tedesco - già nell'orbita della Ferrari Driver Academy e campione europeo in Formula 3 nel 2018 - sarà in pista ad Abu Dhabi nella prima sessione di libere.





Mick Schumacher in F1: "Orgoglioso di guidare con il mio cognome"