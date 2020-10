1/8

Una domenica speciale per Lewis Hamilton, che al Nurburgring ha conquistato la 91^ vittoria in carriera, eguagliando il record di Michael Schumacher. Il britannico ha ricevuto in dono il casco del tedesco da parte del figlio Mick, portando poi il cimelio sul podio e rendendo così omaggio al mitico Schumi

Tutti i record di Lewis