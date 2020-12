Tutto pronto ad Abu Dhabi per il debutto di Mick Schumacher in Formula 1: il tedesco sarà al volante della Haas nelle prime prove libere dell'ultimo GP del Mondiale. Fresco di titolo in F2, il figlio di Michael si è già seduto sulla monoposto che guiderà in pianta stabile dal 2021. Il GP di Abu Dhabi su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

MICK: "FIERO DI RIPORTARE IL NOME IN F1"