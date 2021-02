Il pilota spagnolo nel giorno della presentazione del team: "Arrivare qui a 26 anni è qualcosa per cui ho sempre lottato. Voglio aiutare la squadra a tornare ad alti livelli e dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte. Sarà difficile battere Leclerc, ma la cosa che più conta è far andare bene la Ferrari"

"Arrivare a 26 anni a questo traguardo è qualcosa per cui ho sempre lottato". Ed è pronto a lottare con ancora più impegnolo spagnolo Carlos Sainz , nuovo volto della Ferrari e che ovviamente è stato tra i protagonisti del video con cui la Scuderia di Maranello ha presentato la squadra per il Mondiale 2021.

Leclerc e l'obiettivo principale

leggi anche

Leclerc: "Sainz? L'importante è che vinca Ferrari"

"Non mi sono mai dovuto allenare sulla concentrazione - ha aggiunto il pilota di Madrid - dipende molto anche dalla preparazione fisica. Sono sereno, non dimostro di essere nervoso. Sarà molto difficile battere Charles, ma ci proverò. Sarebbe il massimo, la cosa più importante è quella di far andare bene la Ferrari. Quest'anno sarà importante, poi ne riparleremo quando ci sarà da lottare per il Mondiale".

Superare ogni rivalità e il rispetto per la squadta

"Riusciremo a superare ogni rivalità, ho grande rispetto per la squadra. Incidenti come quelli di Grosjean ci fanno pensare, ci giochiamo la vita ma serve grande rispetto. I test di Fiorano mi hanno colpito, ero nervoso e sapevo che era una giornata speciale. I tifosi? Sono speciali".