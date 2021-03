15/75 ©Getty

FERRARI 156 - Con il "naso di squalo", la Ferrari 156 F1 in pista con Pedro Rodriguez in Olanda il 20 maggio 1962. Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Olivier Gendebien, Richie Ginther, Willy Mairesse, Pedro Rodriguez, Ricardo Rodriguez, Phil Hill, Wolfgang von Trips gi altri piloti. NUMERI: 17 GP, 5 vittorie, 6 pole, 18 podi, 15 volte in prima fila.