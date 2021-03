Nel pomeriggio del Day-1 dei test, pista di Sakhir travolta da una tempesta di sabbia: in pochi si avventurano subito in pista, tra questi Ocon e Mazepin. La sessione non è stata interrotta e i piloti sono progressivamente scesi sul tracciato nonostante le difficoltà

IL VIDEO DELLA TEMPESTA DI SABBIA - TEST F1, IL DAY-1 IN DIRETTA