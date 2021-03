Bandiera rossa nella parte finale della mattinata del Day-1 a Sakhir. Problemi per la Ferrari di Charles Leclerc, che ferma in pista la SF21. Ma non è stata l'unica monoposto ad avere difficoltà: è toccato alla Mercedes di Bottas, all'Aston Martin di Vettel e alla Haas di Schumacher

TEST F1, PRIMA GIORNATA: LA DIRETTA