Le prime immagini da Sakhir, dove è in corso la prima giornata dei test pre Mondiale. Kimi Raikkonen il primo a scendere in pista con la sua Alfa Romeo. Leclerc per la Ferrari, Vettel con l'Aston Martin. Nel pomeriggio arriverà il campione del mondo Hamilton

TEST F1 IN BAHRAIN, IL DAY-1 IN LIVE STREAMING