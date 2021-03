Un momento memorabile durante la diretta Sky della terza giornata di test in Bahrain: il giovane Yuki Tsunoda dell'AlphaTauri va al comando della classifica e il nostro opinionista Mario Miyakawa lo esalta con una telecronaca in giapponese. E non è proprio tutto incomprensibile quello che dice...

