Il giapponese nel Day-3 dei test incanta e si prende il secondo tempo con l'AlphaTauri in 1'29''282 dopo essere stato al comando. È il primo pilota nato negli anni 2000 a correre in Formula 1. Con lui il Giappone torna sulla griglia del Circus sette anni dopo Kamui Kobayashi

Volto nuovo della Formula 1 e già sotto i riflettori del Circus dopo il secondo miglior tempo centrato nella terza e ultima giornata dei test invernali in Bahrain. Yuki Tsunoda, più giovane pilota nella griglia del Mondiale 2021, ha incantato tutti a Sakhir e chiuso il Day-3 in 1'29''282. Per lui anche 91 giri nella sessione conclusiva dei test. Insomma, la scommessa dell'AlphaTauri di puntare su Yuki (e non più su Kvyat) al momento sembra più che azzeccata.

Il Giappone che torna in F1: la sua carriera

Con l'arrivo di Tsunoda, il Giappone torna in Formula 1 sette anni dopo Kamui Kobayashi, che nel 2014 chiuse la sua carriera al volante della Caterham. Non solo. Tsunoda sarà il primo pilota nato negli anni 2000 a correre in Formula 1 (è nato l'11 maggio 2000): quello del 2021 è dunque un Mondiale con un vero e proprio salto generazionale, da piloti come Alonso e Raikkonen (rispettivamente 39 anni e 41 anni) fino al baby Tsunoda (20 anni). La sua precedente stagione in Formula 2 Nell'ultima stagione di F2, Tsunoda si è classificato terzo, un risultato che ha consentito al ragazzo di Kanagawa di poter beneficiare della Super Licenza di Formula 1.

