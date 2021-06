"Oggi abbiamo messo in mostra un buon ritmo di gara - ha spiegato Binotto a Sky Sport -. Per Charles peccato per l’incidente al primo giro . Capita. È stato un incidente di gara. Da ultimo è risalito facendo tutti i sorpassi che ha fatto ed è un buon segnale. I l weekend penso che sia andato bene , rimane a bilancio una qualifica non perfetta. Partire più avanti ci permetterebbe un risultato migliore. Abbiamo qualche giorno per trarre un bilancio complessivo del fine settimana e capire come prepararci per il prossimo weekend".

"Contento della reazione della squadra dopo la Francia"

Le parole

Sainz: "Dobbiamo mettere pressione alla McLaren"

"Sono molto contento per come ha reagito la squadra dopo la Francia, sempre senza mai disunirsi, lavorando e cercando di capire come approcciare questo weekend che poteva offrire insidie per l’usura delle gomme. Le scelte che abbiamo fatto oggi si sono dimostrate corrette per il ritmo di gara, un po’ più difficili per la qualifica, ma siamo soddisfatti. Penso che Norris sia un obiettivo raggiungibile per noi la prossima settimana, anche se ogni corsa è a sé e può cambiare. Il nostro passo gara era nettamente superiore a quello delle scuderie con cui siamo in lotta e per questo mi dispiace di aver recuperato solo quattro punti”.