Max Verstappen partirà secondo dietro a Lewis Hamilton nella Sprint Qualifying di Silverstone: "E' una sensazione bizzarra: spingi a tutta in qualifica, ma non serve per la pole. La macchina era guidabile, poi abbiamo avuto problemi di sottosterzo. Dobbiamo risolvere questi problemi in vista delle gare".

Max Verstappen si è dovuto arrendere a Lewis Hamilton nella qualifica che ha deciso la griglia di partenza della Sprint Qualyfing di Silverstone . Per l'olandese della Red Bull, saldamente in testa al Mondiale, un secondo posto piuttosto amaro.

"Siamo comunque vicini, dobbiamo sistemare i problemi"

"Hamilton? Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi - ha spiegato Verstappen subito dopo le qualifiche -. La macchina stava andando piuttosto bene, era ben guidabile. Poi però c’è stato molto sottosterzo e non potevo attaccare davvero le curve. Aspettavo solo che ci fosse più aderenza sull’anteriore. Sensazione bizzarra nella guida. E’ andata come è andata ma siamo vicini. Va bene così. E' una sensazione bizzarra: spingi a tutta in qualifica, ma non serve per la pole. Domani vedremo. Per la gara abbiamo una buona macchina ma dobbiamo sistemare i problemi”.