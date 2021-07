Lewis Hamilton conquista Silverstone per l'ottava volta al termine di un GP cominciato con il contatto che è costato il ritiro di Verstappen e una penalità di 10'': "Max non mi ha lasciato spazio, ma il regolamento parla chiaro e la traiettoria in curva era la mia. Ho incassato la penalità e continuato a lavorare, non mi aspettavo una Ferrari così veloce"

Lewis Hamilton continua a riscrivere il libro dei record : ottava vittoria a Silverstone , la 99^ complessiva in carriera e la quarta nel 2021, che gli consentono di accorciare le distanze in classifica su Max Verstappen , fuori gioco dopo un giro a causa di un contatto con la Mercedes del britannico, penalizzato di 10'' ma capace di una grande rimonta su Leclerc, sorpassato nel finale.

" Posso godermi questa vittoria - ha detto Hamilton a Sky Sport -. L'incidente con Max è stato un incidente di gara, lui non mi ha lasciato spazio, il regolamento parla chiaro e la traiettoria era la mia . Ho incassato la penalità e sono ripartito. Leclerc ha fatto una grande gara, non mi aspettavo una Ferrari così veloce qui. Alla fine gli ho detto che loro avevano vinto l'Europeo e noi il Gran Premio"

"Ho incassato la penalità e continuato a lavorare"

"E' davvero qualcosa di travolgente - ha detto Hamilton al termine della gara -. Meteo bellissimo, con il pubblico migliore del mondo. Il nostro pubblico è il migliore del mondo. Non avrei potuto fare tutto questo senza il lavoro straordinario di Valtteri e del team. Rimontare con la penalità? E’ dura. Io ho dato tutto in questo weekend. Sono andato in fabbrica cercando di estrarre quei decimi in più di prestazione. Sono fiero di tutti i ragazzi, continuano a lavorare anche se siamo indietro. Nell’approccio alla gara sapevo che dovevo fronteggiare un rivale aggressivo come Max. Oggi io mio sono affiancato a lui e non mi ha mai lasciato spazio. Ma al di là della penalità – che io sia d’accordo o meno – ho incassato il colpo e continuato a lavorare cercando di fare il mio lavoro e godermi il pubblico”.