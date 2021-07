Lunga poco più di 5,8 Km e con 18 curve, la pista di Silverstone è una delle più tecniche del Mondiale. Qui si corre con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile all'ingresso in curva. Le "S" in successione con Maggots, Becketts e Chapel, danno sempre grandi emozioni a chi le affronta ma anche a chi segue il GP da casa. Scopriamo come si affronta e alcuni suoi punti "mitici". Oggi live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GRIGLIA DI PARTENZA - ULTIME NEWS SUL GP