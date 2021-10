"Avvicinati ai primi, ma restano inattaccabili"

"Dobbiamo essere realisti, ci siamo avvicinati anche se i migliori restano inattaccabili. Con la nuova Power Unit però siamo davanti agli altri e possiamo provarci sempre con il podio. Dobbiamo consolidare questi fattori da qui alla fine del Mondiale. Stiamo lavorando per completare l'opera. Stiamo lavorando un passo per volta, non c'è la bacchetta magica. Non possiamo uscire da questa gara soddisfatti, bisogna sempre migliorare".