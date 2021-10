La Red Bull ha fatto girare la RB7 del 2011 a New York: un modo per avvicinarsi alla gara in Texas del 24 ottobre ma anche per preparare i tifosi all’arrivo del Mondiale a Miami nella prossima stagione. Da alcune immagini dell'evento, non ancora "ufficiali" e forse spoilerate sui social, il parcheggio di Perez viene punito e scatta... la "penalità". Il GP di Austin del 22-24 ottobre in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

UNA RED BULL A NEW YORK: VIDEO