Cedono le gomme su diverse monoposto nel finale del GP del Qatar. Tocca alla Mercedes di Bottas, che era in rimonta, ma stesso epilogo per la McLaren di Norris e le Williams di George Russell e Nicholas Latifi. Il Mondiale torna il 5 dicembre in Arabia Saudita: diretta Sky Sport F1 (canale 207)



VIDEO - HIGHLIGHTS DELLA GARA - VERSTAPPEN, PRIMO MATCH POINT